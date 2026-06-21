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Silleda participa en el ‘Paseo das sete fontes’

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Los residentes en el Barrio das Baratas y SIC Iniciativas Culturais organizan este domingo, desde las 9.30 horas, el Paseo das 7 Fontes para recoger las hierbas que van a emplearse en el ‘cacho’ de San Xoán.

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