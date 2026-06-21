Silent Feel actuará el sábado en el Casino
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Silent Feel ofrecerá un concierto el sábado 27 (21:00 horas) en el Café Casino de Lalín. Fundada en 2025 en Santiago, la banda reúne a cinco músicos de amplia trayectoria y presentará éxitos de los 70, 80 y 90 con arreglos propios en estilos como funk, soul o reggae. La entrada será inversa y gratuita para socios.
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