Rodeiro bate récords de inscripción en su programa de vacaciones

El programa Concilia Vacacional de Rodeiro arranca este lunes con sus 45 plazas cubiertas y lista de espera, por lo que la edil de Infancia e Igualdade, Patricia Hermida, indica que el gobierno «está trabajando para dar cabida a todos los niños y niñas interesados en participar». Durante los meses de verano, este plan de conciliación incluirá salidas a distintos puntos del municipio, actividades de convivencia, jornadas en la piscina y distintas propuestas lúdicas «que van a favorecer la socialización y el disfrute de los participantes», indican desde el gobierno local.

Con el Concilia Vacacional, Rodeiro permite a las familias del municipio que puedan seguir combinando sus labores profesionales con la atención de sus hijos e hijas, puesto que el Concilia Lectivo remató anteayer viernes, día 19. Además, la oferta municipal para la infancia se completa con el arranque, el 1 de julio, del campamento ‘Rodeiro de aventura’, que tendrá lugar durante las tardes, de 16.00 a 20.00 horas, y que dispone de 20 plazas. La concejala socialista recuerda que desde el departamento que coordina «seguimos apostando por crear recursos que ayuden a las familias y que, al mismo tiempo, permitan a los más pequeños disfrutar de un verano activo, divertidos y enriquecedor». Desde hace varios años Rodeiro cuenta también con un Punto de Atención á Infancia, para los bebés de cero a tres años.