Primera actividad de verano en el Observatorio de Forcarei

El Observatorio Astronómico de Forcarei acogió la primera actividad de verano de 2026, con la participación de un nutrido grupo de asistentes. Durante la jornada, los participantes disfrutaron de una charla sobre Astronomía, conocieron las instalaciones y finalizaron la experiencia con un recorrido guiado por la bóveda celeste en una noche de cielos despejados.