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Subvenciones

El PP exigirá medidas al bipartito de Rodeiro para recuperar con fondos propios los 180.000 euros perdidos para el SAF

Cati Somoza recuerda que fue uno d elos cinco municipios que no presentó la solicitud ante la Xunta

La portavoz del PP de Rodeiro, Cati Somoza, junto a sus compañeros, en un pleno.

La portavoz del PP de Rodeiro, Cati Somoza, junto a sus compañeros, en un pleno. / Bernabé / Javier Lalín

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Salomé Soutelo

Salomé Soutelo

Rodeiro

El PP de Rodeiro anuncia que exigirá medidas al gobierno local que conforman PSOE y Unidade para que recupere con fondos propios los 180.000 euros que ofreció la Xunta para el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y que se perdieron porque Rodeiro «foi un dos cinco municipios que non presentou a correspondente solicitude, nunha actuación neglixente», lamenta la portavoz popular, Cati Somoza.

El PP anima a que se aumente la partida de atención domiciliaria con esos 180.000 euros «detraendo os cartos de onde considere, que é algo que non debería ser moi difícil tendo en conta que despilfarran un montón de diñeiro público en cousas superfluas que non lle reportan nada á veciñanza». El ejecutivo también puede cubrir esa cuantía con fondos de otras administraciones, apuntan los populares. Cati Somoza apunta que el 56% de las personas dependientes del municipio siguen sin el SAF, «e van ter que seguir sen el porque o goberno de Camiñas perdeu eses 180.000 euros, que eran fundamentais para desatascar a lista de agarda e incorporar novos usuarios». Y es cierto que están siendo atendidos por la Xunta a través del sistema de libranza, «pero todos prefiren adherirse ao SAF xa que están anotados para iso», detalla.

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Responsabilidades políticas

Para Somoza, la pérdida de esa subvención autonómica «é a situación máis grave deste mandato, xa que o bipartito deixa abandonada á xente máis necesitada de axuda do municipio» y lamenta que, semanas después de conocerse esta situación, el ejecutivo «siga sin dar explicacións convincentes aos veciños e siga sen depurar responsabilidades políticas, porque está claro que aquí hai alguén que incumpriu de xeito grave co seu traballo, e está desautorizado e deslexitimado para seguir representando e gobernando ao pobo de Rodeiro».

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