Un participante en la Nocturna Estradense acaba el hospital tras sufrir un golpe de calor

La Nocturna Estradense reunió a cerca de 200 atletas para recorrer ocho kilómetros por calles del casco urbano. La prueba sin embargo contó con una dificultad inesperada, el calor. A pesar de estar prevista para las 23.00 horas y de tener que retrasar su inicio durante media hora por culpa de una urgencia médica -un vecino sufrió un ataque al corazón en su domicilio y los servicios de Emergencias acudieron a auxiliarlo- la prueba se llevó a cabo en medio de unas altas temperaturas que fueron pasando factura a los corredores a pesar de no tratarse de una carrera de larga distancia.

Ese calor jugó una mala pasada a uno de los participantes. Suso Flores, deportista del Atletismo A Estrada con mucha experiencia en carreras de este tipo, se desplomó sobre el asfalto cuando solo le quedaban unos metros para alcanzar la línea de meta. Fue atendido en el lugar por otros corredores y por los servicios de Emergencias. El atleta estaba mareado y confundido por culpa una baja de tensión motivada por un golpe de calor. Fue trasladado inicialmente al centro de salud de A Estrada donde le realizaron pruebas. Al ver que sus pulsaciones no bajaban y la desorientación persistía, fue trasladado en ambulancia al hospital de Santiago, donde pasó la noche en observación hasta su recuperación.