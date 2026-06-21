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La Mocidade Socialista llega A Estrada

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Se promueve la creación de un grupo de la Coordinadora da Mocidade Socialista en A Estrada, con un acto de presentación hoy domingo 21 en el Centro Xuvenil A Estación a las 18.00 horas, seguido de juegos de mesa y videojuegos y una cena popular de convivencia a las 20.00 horas.

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