Lalín amplía la cobertura de fibra óptica en nuevas parroquias con Rede Aberta

El Concello de Lalín continúa avanzando en la extensión de la fibra óptica en el rural a través de las gestiones realizadas con operadoras del sector. Tras las reuniones mantenidas por la concejala de Novas Tecnoloxías, Raquel Lorenzo, con técnicos y responsables de despliegue de la operadora gallega Rede Aberta, la empresa realizó un estudio de viabilidad para ampliar su red en diferentes parroquias y núcleos próximos a zonas que ya contaban con este servicio.

Según informó el gobierno local, estas negociaciones permitieron gestionar la ampliación de la red de fibra óptica de alta capacidad en varios lugares del municipio, con el objetivo de mejorar el acceso a la conectividad de los vecinos.

Actualmente, la fibra ya está desplegada y disponible para contratación en Eirexe, en Donsión; Lamela, Estrada Principal y la zona de la iglesia, en Bermés; el lugar de Cadrón; el lugar de Doade; Lodeiro y Castro de Abaixo, en Lodeiro; y Castro de Arriba, en Vilatuxe. Además, la infraestructura ya fue instalada y está pendiente de su alta definitiva en Palmou y Cello.

El Concello señala también que la concejala consiguió el compromiso para instalar la red en una docena más de lugares pertenecientes a distintas parroquias del municipio. Estos nuevos despliegues se ejecutarán en los próximos meses y serán anunciados públicamente cuando los tendidos estén completamente rematados y operativos.

Raquel Lorenzo aclaró que, aunque el acuerdo afecta a diferentes parroquias, las viviendas situadas muy alejadas de los núcleos de población o en zonas muy dispersas podrían no tener acceso al servicio por el elevado coste que supone para la operadora realizar las conexiones necesarias. En esos casos, apunta el Concello, será necesario estudiar alternativas o establecer negociaciones directas entre los usuarios y la empresa.

La edil destacó la importancia de estas actuaciones para mejorar los servicios básicos en el rural. «Son moi boas novas que consigamos estender a fibra óptica a máis lugares e parroquias do noso concello. Imos continuar negociando co resto das operadoras con licenza de despregamento para seguir incrementando a porcentaxe de veciños que poden acceder a este servizo esencial na actualidade», señaló.

Lorenzo agradeció además la disposición mostrada por Rede Aberta durante el proceso. «Queremos agradecer a boa vontade da empresa, que se amosou aberta a negociar unha ampliación do despregamento máis aló do previsto inicialmente na planificación estatal. Este esforzo tamén foi posible grazas ás facilidades ofrecidas polo Concello para a execución das acometidas e tendo en conta que se trata dun ámbito que non é estritamente competencia municipal», explicó.

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La responsable de Novas Tecnoloxías subrayó que esta negociación, junto con otras realizadas anteriormente con distintas operadoras, está permitiendo que la conectividad avance hacia zonas con menor densidad de población y más alejadas de los principales núcleos urbanos. «Estamos a conseguir que a fibra chegue pouco a pouco a lugares que historicamente quedaban fóra destes despregamentos, contribuíndo a mellorar a calidade de vida da veciñanza e a crear novas oportunidades para vivir e traballar no rural», concluyó.