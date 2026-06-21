José Balboa presenta nuevo libro en Beariz
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La presentación de la novela «El amanecer de los que quedaron», de José Balboa Rodríguez, se celebrará este martes en la plaza de San Juan de Magros, Beariz, a las 19:30 h. El acto repasará la trayectoria del autor y su obra centrada en la memoria y la emigración. El autor estará acompañado del párroco de Forcarei Damián Vidal Bouzas.
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