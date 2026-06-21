José Balboa presenta nuevo libro en Beariz

La presentación de la novela «El amanecer de los que quedaron», de José Balboa Rodríguez, se celebrará este martes en la plaza de San Juan de Magros, Beariz, a las 19:30 h. El acto repasará la trayectoria del autor y su obra centrada en la memoria y la emigración. El autor estará acompañado del párroco de Forcarei Damián Vidal Bouzas.