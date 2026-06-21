Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
SilabarioEstanco PepiLa lucha de DanielAlerta productor musicalProfesores universitariosParque acuatico MonterreiCelta Fortuna
instagramlinkedin

A Estrada recupera el paso en Ponte de Leira

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Concello de A Estrada anuncia la adjudicación de la recuperación del paso peatonal en Ponte de Leira, financiado con el Fondo de Compensación Ambiental 2026. El contrato menor, con plazo de ejecución de dos meses, fue adjudicado a Riobo Forrajes S.L., único licitador, por más de 8.600 €.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents