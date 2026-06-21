A Estrada recupera el paso en Ponte de Leira

El Concello de A Estrada anuncia la adjudicación de la recuperación del paso peatonal en Ponte de Leira, financiado con el Fondo de Compensación Ambiental 2026. El contrato menor, con plazo de ejecución de dos meses, fue adjudicado a Riobo Forrajes S.L., único licitador, por más de 8.600 €.