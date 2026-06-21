A Estrada lidera el precio real de la vivienda en Deza y Tabeirós, con 768 euros por metro cuadrado

El mercado inmobiliario de Deza y Tabeirós-Terra de Montes cerró los últimos doce meses con 548 compraventas de vivienda formalizadas ante notario, según los datos del Portal Estadístico del Notariado. La estadística, basada en precios reales de escritura y no en precios de anuncio, sitúa a A Estrada como el municipio con el precio medio más alto de la zona, con 768 euros por metro cuadrado, por delante de Lalín, que alcanza los 546 euros/m², y de Vila de Cruces, con 535.

En volumen de mercado, el protagonismo corresponde a los dos principales núcleos. Lalín registró 178 operaciones, mientras que A Estrada sumó 172. Muy por detrás aparecen Silleda, con 78 compraventas; Vila de Cruces, con 48; Forcarei, con 32; Agolada, con 22; Rodeiro, con 17; y Dozón, donde solo consta una operación, sin datos suficientes para fijar un precio medio representativo.

El precio medio del conjunto de viviendas se mueve, no obstante, en una horquilla muy amplia. Frente a los 768 euros/m² de A Estrada, los valores más bajos se localizan en Forcarei, con 248 euros/m², y Rodeiro, con 320. En una posición intermedia figuran Silleda, con 402 euros/m², y Agolada, con 479.

Por comarcas, Tabeirós-Terra de Montes presenta un precio medio más elevado que Deza. A partir de los importes y superficies medias de las operaciones registradas, el precio agregado de A Estrada y Forcarei se sitúa en torno a 634 euros/m², mientras que en los municipios de Deza con dato suficiente ronda los 490. La diferencia se explica por el peso de A Estrada, que concentra la mayor parte de las operaciones de su comarca y marca el precio más alto de todo el ámbito analizado.

El importe medio de las viviendas vendidas también refleja diferencias significativas. En A Estrada, cada operación alcanzó de media 110.921 euros, el importe más elevado de la zona. Le siguen Lalín, con 85.131€; Silleda, con 74.308€; Agolada, con 73.050€; Forcarei, con 67.918; Vila de Cruces, con 66.604; y Rodeiro, con 53.193.

Pisos: A Estrada y Lalín, los mercados más dinámicos

El mercado de pisos de segunda mano está claramente concentrado en Lalín, A Estrada y Silleda. Lalín registró 129 operaciones de pisos usados, con un precio medio de 799 euros/m², el más alto de la zona en esta categoría. A Estrada contabilizó 107 operaciones, con 757€, y Silleda sumó 50 compraventas, con 694€.

En Vila de Cruces, el precio medio de los pisos de segunda mano fue de 484 euros/m², con 35 operaciones. Rodeiro registró seis operaciones, a 526€. En Agolada y Forcarei constan operaciones —dos y tres respectivamente—, pero sin precio medio publicado, previsiblemente por insuficiencia de muestra. Dozón no ofrece dato en esta categoría.

La vivienda nueva apenas aparece en la estadística. El único dato completo corresponde a A Estrada, con 28 operaciones de pisos a estrenar, un precio medio de 1.403 euros/m², un importe medio de 142.292€ y una superficie media de 101 metros cuadrados. En Lalín figuran ocho operaciones de pisos nuevos, pero sin precio medio ni importe medio publicado.

Casas: más superficie y menor precio por metro cuadrado

El mercado de casas de segunda mano muestra un comportamiento distinto: precios por metro cuadrado más bajos, pero superficies medias muy superiores. En esta categoría, Vila de Cruces presenta el precio más alto, con 598 euros/m² en trece operaciones, seguida de A Estrada, con 551 euros/m² en 37 compraventas, y Agolada, con 484 euros/m² en veinte. Por debajo se sitúan Lalín, con 301 euros/m² en 41 operaciones; Silleda, con 263 euros/m² en 28; Forcarei, con 237 euros/m² en 29; y Rodeiro, con 182 euros/m² en once. En Dozón consta una operación, insuficiente para fijar precio medio.

La diferencia entre pisos y casas es clara. En el conjunto de los municipios con datos completos, los pisos de segunda mano se sitúan en torno a 734 euros/m², con una superficie media aproximada de 105 m². Las casas de segunda mano, en cambio, bajan hasta unos 352 euros/m², pero con una superficie media mucho mayor, de alrededor de 281 m².

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La lectura debe hacerse con cautela en los municipios pequeños. En concellos con pocas operaciones —Dozón, Rodeiro, Agolada o Forcarei en algunas categorías—, el precio medio puede variar mucho de un año a otro y, en ocasiones, el Portal del Notariado no publica el dato detallado por falta de muestra suficiente. Aun así, la estadística permite trazar una fotografía bastante clara: A Estrada y Lalín son los dos grandes motores del mercado, mientras que Silleda y Vila de Cruces ocupan una posición intermedia y los concellos más rurales presentan menos operaciones y precios más bajos por metro cuadrado.