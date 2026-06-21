A Estrada inaugura una muestra sobre Virxinia Pereira en la alameda

A Estrada dará un nuevo paso en el desarrollo de su Año Cultural 2026 con la inauguración, el lunes 22 de junio, de la exposición «Virxinia Pereira: Diez vueltas en la vida». La muestra abrirá sus puertas a las 13.00 horas en la primera de las plazas centrales de la Alameda y forma parte de un proyecto compartido con el Ayuntamiento de Rianxo, dos localidades unidas por la figura de Virxinia Pereira y su relación con Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. La iniciativa propone un recorrido por la vida de la estradense a través de diez etapas de su trayectoria vital. La exposición está compuesta por seis estructuras y doce paneles que acercan al público los lugares que marcaron su historia, desde A Estrada y Rianxo hasta Madrid, París, Nueva York o Buenos Aires. La muestra presta especial atención al papel de Virxinia Pereira en la conservación y difusión del legado de Castelao.

En el acto inaugural estarán los alcaldes de A Estrada y Rianxo, Gonzalo Louzao y Julián Bustelo, y otros representantes institucionales y culturales. La exposición permanecerá en la Alameda durante el verano antes de iniciar su recorrido en Rianxo, reforzando los lazos culturales entre ambos municipios.