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A Estrada se ilumina para el San Paio

Encienden el alumbrado por las calles del casco urbano estradense

Acto de encendido del alumbrado en la previa de la Nocturna Estradense

Acto de encendido del alumbrado en la previa de la Nocturna Estradense / Bernabé/Javier Lalín

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Lois Docampo

A Estrada

La comisión de las Festas de San Paio y el Concello de A Estrada realizaron en la noche de ayer el acto de encendido del alumbrado decorativo por las calles del casco urbano. Una vez se hizo aprovechando la celebración de la Nocturna Estradense, permitiendo a corredores y vecinos recorrer las calles del casco urbano con la nueva iluminación.

Alumbrado

Alumbrado / Bernabé/Javier Lalín

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