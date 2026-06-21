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A Estrada se ilumina para el San Paio
Encienden el alumbrado por las calles del casco urbano estradense
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A Estrada
La comisión de las Festas de San Paio y el Concello de A Estrada realizaron en la noche de ayer el acto de encendido del alumbrado decorativo por las calles del casco urbano. Una vez se hizo aprovechando la celebración de la Nocturna Estradense, permitiendo a corredores y vecinos recorrer las calles del casco urbano con la nueva iluminación.
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