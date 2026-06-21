A Estrada homenajea a sus referentes del año

La Asociación Fillos e Amigos da Estrada celebró su tradicional encuentro anual, una cita que volvió a reunir a numerosos estradenses y personas vinculadas al municipio en una jornada marcada por la convivencia, el reconocimiento y el sentimiento de pertenencia a la villa. Los actos comenzaron con una recepción de los participantes y continuaron con una misa en la iglesia parroquial de San Paio, seguida de la recepción oficial en el Concello y la posterior comida de hermandad.

Acto de Fillos e Amigos de A Estrada 2026 / Bernabé/Javier Lalín

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Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la entrega de los reconocimientos anuales que concede la entidad. En esta edición fueron distinguidos Mercedes González Rey, José Manuel Garrido Couceiro, Mario Otero Andión, la empresa Mucarce Carpinteros y la entidad Socade, en reconocimiento a sus respectivas trayectorias y contribuciones en distintos ámbitos de la vida social, cultural y económica vinculada a A Estrada.

La celebración volvió a poner de manifiesto el compromiso de la asociación con la promoción de los lazos de unión entre los estradenses.