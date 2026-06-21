Previa del San Paio
A Estrada calienta para las fiestas
El deporte tomó ayer A Estrada en la previa de las Festas de San Paio que comienzan oficialmente el próximo miércoles. Hubo atletismo, fútbol sala, natación sincronizada y se abrieron las atracciones en la feria.
A Estrada inauguró ayer de manera oficiosa las Festas de San Paio con el encendido del alumbrado, la apertura de las atracciones en la Praza da Feira y la celebración de la multitudinaria Nocturna Estradense, una cita que tradicionalmente se organizaba dentro del programa de las fiestas pero que en las últimas ediciones se adelantó al fin de semana anterior por las difultades que implica a nivel logístico.
La Nocurna comenzó a finales de la tarde con las carreras reservadas para los más pequeños. Como es habitual, los recorridos de las diferentes carrera se acotaron por las calles más céntricas, con el punto de salida y llegada en la calle Calvo Sotelo. Eso obligó a cortar calles pero regaló un gran ambiente. A última hora llegó el momento de la carrera de adultos en la que estaba prevista la participación de 300 corredores. Antes de la salida, la comisión de fiestas den San Paio realizó el encendido del alumbrado. Desde unas horas antes, la música comenzó a escucharse en el pueblo con la apertura de las atracciones en la feria. Los niños tardaron sin embargo en animarse a la fiesta por las altas temperaturas.
En la piscina climatizada de la Agasp, el Club Sincroburbullas cerró el curso con una de exhibición de natación artística, que contó con mucho público.
En el pabellón Coto Ferreiro de A Estrada acogió la séptima edición del Torneo de Verán de Fútbol Sala, que reunió a más de 80 equipos. Sumará casi 1.200 deportistas en total sobre la pista entre las competiciones de ayer para las categorías de biberón, prebenjamín, benjamín, alevín e infantil, y las de mañana para cadetes, juveniles y sénior, tanto masculina como femenina. A esa gran cantidad de equipos y jugadores hay que sumar a los acompañantes, que llenaron por momentos las gradas del pabellón estradense, dejando un gran ambiente.
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