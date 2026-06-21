A Estrada acogerá su primera jornada sobre bienestar y desarrollo

A Estrada se sumará el próximo 18 de julio al recorrido de Galicia con Alma, un encuentro dedicado al bienestar, el crecimiento personal y la salud integral que ya ha recalado en distintos puntos de España, entre ellos Vigo. La cita tendrá además un carácter especial, ya que será la primera vez que el evento se celebre en una localidad de pequeño tamaño, apostando por un formato estrechamente vinculado al territorio y a los proyectos locales.

La jornada se desarrollará en los salones de un céntrico restaurante estradense y combinará conferencias, mesas redondas y talleres vivenciales en los que los asistentes podrán experimentar de forma práctica algunas de las propuestas que presentarán los ponentes. El objetivo es ofrecer herramientas sencillas relacionadas con el autocuidado, la gestión emocional, la alimentación consciente o la conexión con la naturaleza, en un ambiente abierto a todos los públicos.

Una de las participantes será la fisioterapeuta, osteópata y terapeuta estradense Sonia Carbón, quien destaca que la iniciativa busca ir más allá de las habituales charlas teóricas. “A idea é que sexa algo divertido, pero tamén útil, que poidas aprender unha pequena cousa e experimentala no teu propio corpo”, explica.

La profesional considera que el creciente interés por este tipo de encuentros responde a una necesidad social cada vez más evidente. “Hai un interese por aprender a coidarse, por coñecer cousas novas e por recuperar hábitos que xa estaban aí antes”, señala. En este sentido, reivindica prácticas cotidianas ligadas al entorno natural. “Ás veces esquecemos que temos mar e monte arredor e que son fontes de saúde que sempre estiveron aí”, afirma.

Producto local

Uno de los aspectos más diferenciadores de la edición estradense será precisamente su marcado carácter local. La organización ha querido implicar a personas y proyectos que llevan años trabajando en la comarca en ámbitos relacionados con la salud, la sostenibilidad y el bienestar. Entre ellos figuran Casa Xorxeira, Sabia Natura, Namasté; el acupuntor y terapeuta Jorge Freitas; y la propia Sonia Carbón, además de otros profesionales de la zona.

“Se facemos algo aquí para poñer en valor o local, a xente de aquí ten que estar”, defiende Carbón. La terapeuta destaca además la buena sintonía existente entre los distintos participantes. “Houbo unha resposta moi bonita. En canto apareceu a posibilidade, todo o mundo dixo: ‘imos facer algo entre todos’”.

La intención de los organizadores es que la jornada sea, ante todo, un espacio de convivencia, aprendizaje y disfrute para toda la familia. El encuentro está abierto a adultos, jóvenes y público infantil, con la idea de que cualquier persona interesada en estas temáticas pueda participar independientemente de su edad o conocimientos previos. “Divertirse e respectarse paréceme fundamental”, resume Carbón. “Queremos que a xente pase un día agradable, comparta experiencias e vexa que tamén nos pobos pequenos se poden facer cousas moi interesantes”.

Entradas

Las entradas podrán adquirirse a través de los participantes estradenses implicados en la organización y saldrán a la venta en los próximos días. El precio rondará los 50 euros por persona, una cantidad destinada a cubrir los costes de organización de una jornada concebida sin ánimo de lucro. Los promotores confían en que esta primera experiencia sirva para consolidar futuras iniciativas similares y demuestre que los pequeños municipios también pueden convertirse en punto de encuentro para propuestas de alcance nacional.