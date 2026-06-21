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Eira da Xoana celebra el solsticio de verano

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Eira da Xoana celebra en Ramil el solsticio de verano. Tras la comida de convivencia, tendrá lugar una ruta por el Monte Rubio, una representación teatral, música y una sardinada.

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