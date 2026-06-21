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Cuidados del parque canino de A Estrada

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Vecinos de A Estrada han denunciado recientemente el estado de abandono del parque canino ubicado en las cercanías del Centro de Salud, con hierbas sin desbrozar, suciedad y falta de limpieza. Critican el escaso mantenimiento municipal y reclaman mejoras urgentes para un espacio seguro, higiénico y adecuado para sus mascotas.

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