Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
SilabarioEstanco PepiLa lucha de DanielAlerta productor musicalProfesores universitariosParque acuatico MonterreiCelta Fortuna
instagramlinkedin

Servicios

El BNG de Vila de Cruces recoge firmas para exigir obras urgentes en el centro de salud

Reclama «unhas condicións mínimas de seguridade e dignidade nun servizo público»

Xunta y Concello, que comparten la titularidad del inmueble, tienen que firmar un convenio para ejecutar las obras

Álex Fiúza y Ariadna Fernández, junto al centro de salud de Vila de Cruces.

Álex Fiúza y Ariadna Fernández, junto al centro de salud de Vila de Cruces. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Salomé Soutelo

Salomé Soutelo

Vila de Cruces

La parlamentaria lalinense del BNG, Ariadna Fernández, y el portavoz local del partido en Vila de Cruces, Álex Fiúza, presentaron este sábado la puesta en marcha de una campaña de recogida de firmas para exigir a la Xunta y al Concello que acometan, con carácter urgente, obras de mejora en el centro de salud. La campaña se desarrollará durante las próximas semanas en distintos puntos del municipio y todas las signaturas se entregarán a estas dos administraciones, puesto que el Concello es titular de la planta baja (en la que se ubica el gimnasio) y el Sergas, de la planta alta.

Ariadna Fernández recuerda que el centro de salud presenta desde hace tiempo goteras, humedades, moho y problemas de seguridad. La presión del partido en la Cámara autonómica forzó al Sergas a comprometerse a evaluar las actuaciones necesarias y a estudiar una intervención. El gerente, José Ramón Prada, visitó las instalaciones en marzo y anunció que se renovarían la cubierta y se mejoraría el edificio.

Noticias relacionadas y más

«Pero a situación xa non admite máis demoras», indican desde el BNG, que insiste en que además de ese cambio de cubierta y la reparación de la fachada (es preciso frenar el riesgo de desprendimientos) urge humanizar la sala de pediatría, con la mejora de la sala de espera, la instalación de cambiadores y la instalación de una sala de lactancia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents