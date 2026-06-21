El BNG de Vila de Cruces recoge firmas para exigir obras urgentes en el centro de salud

La parlamentaria lalinense del BNG, Ariadna Fernández, y el portavoz local del partido en Vila de Cruces, Álex Fiúza, presentaron este sábado la puesta en marcha de una campaña de recogida de firmas para exigir a la Xunta y al Concello que acometan, con carácter urgente, obras de mejora en el centro de salud. La campaña se desarrollará durante las próximas semanas en distintos puntos del municipio y todas las signaturas se entregarán a estas dos administraciones, puesto que el Concello es titular de la planta baja (en la que se ubica el gimnasio) y el Sergas, de la planta alta.

Ariadna Fernández recuerda que el centro de salud presenta desde hace tiempo goteras, humedades, moho y problemas de seguridad. La presión del partido en la Cámara autonómica forzó al Sergas a comprometerse a evaluar las actuaciones necesarias y a estudiar una intervención. El gerente, José Ramón Prada, visitó las instalaciones en marzo y anunció que se renovarían la cubierta y se mejoraría el edificio.

«Pero a situación xa non admite máis demoras», indican desde el BNG, que insiste en que además de ese cambio de cubierta y la reparación de la fachada (es preciso frenar el riesgo de desprendimientos) urge humanizar la sala de pediatría, con la mejora de la sala de espera, la instalación de cambiadores y la instalación de una sala de lactancia.