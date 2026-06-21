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Alerta tras un vertido de purines en Dozón

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El 112 alertó ayer a las 12.30 horas a los bomberos con sede en Silleda así como a Augas de Galicia de un vertido de purines en Dozón, con el riesgo de que este material llegase a un río.

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