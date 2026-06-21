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Agolada licita las mejoras del pabellón

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Agolada mantiene abierto hasta el día 26 el plazo de remisión de ofertas para adjudicar las obra de mejora del polideportivo, mediante un presupuesto de 81.726 euros, que cubrirá con una ayuda de la Diputación. El recinto fue construido en 1999 y se sometió en 2025 a una reforma del pavimento deportivo, los asientos de las gradas, las puertas de vestuarios y aseos y las puertas de acceso al recinto. Ahoraes preciso subsanar la corrosión de los paneles de la cubierta principal y de la inferior. La empresa que resulte adjudicataria dispondrá de 3 meses para acometer los trabajos, según indica la web de la plataforma de contratación del Estado.

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