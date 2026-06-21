Agenda de Deza y Tabeirós-Montes

Sesenta personas se dieron cita este sábado en el nuevo restaurante de Casa Currás, en Lalín, para agasajar a Teresa Gil, que se jubiló recientemente como empleada de Correos tras haber estado las dos últimas décadas al frente de la oficina de Silleda. A la comida asistieron compañeros con los que trabajó a lo largo de su trayectoria, algunos de los cuales continúan en activo y otros están ya también retirados, junto a su hijo y su nieto.

Espectáculo dedicado a Juan Pardo / Nicolás Varela

El espectáculo musical Xuntos pola música, que rinde homenaje al legado de Juan Pardo, llegó este sábado a la Praza de Loriga de Lalín. Grandes éxitos del artista gallego, como Galicia, Xuntos o Anduriña fueron interpretados por su hija Lys, Antonio Barros, iAlma y Fernando Calderón.

Festival de Scene Ballet / Nicolás Varela

El Salón Teatro de Lalín albergó este sábado el festival de Scene Ballet, una cita en la que el alumnado muestra el trabajo realizado durante el curso. La actividad permitió ver distintas coreografías y estilos de danza en una jornada pensada para familias y público en general.

Confirmaciones en Lalín / Bernabé

El obispo de Lugo, Alfonso Carrasco Rouco, confirmó en la fe católica a medio centenar de jóvenes este sábado en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Dolores de Lalín. El prelado estuvo auxiliado por el párroco, José Criado, y otros sacerdotes de la zona durante una celebración eucarística que tuvo lugar por la tarde y a la que, además de familiares y allegados de los confirmandos, asistieron numerosos vecinos.

Bodas de oro en Forcarei / Bernabé

Jesús Antelo Varela, natural de O Pino, y Belsa González Taboada, de Santiago de Pardesoa (Forcarei), celebraron sus bodas de oro con una emotiva comida en el Restaurante París de Forcarei. Al encuentro asistieron unas 35 personas, entre familiares y amigos llegados de distintos puntos de Galicia, además del hermano de Belsa y su familia, desplazados desde Estados Unidos. La jornada estuvo marcada por la emoción, la alegría y los reencuentros.

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Lalín continúa con los actos de conmemoración del centenario del aviador Joaquín Loriga y su vuelo Madrid-Manila. Fernando Roselló, coronel del Ejército del Aire, impartió este sábado una conferencia sobre el autogiro en el Museo Municipal Ramón Aller de Lalín.