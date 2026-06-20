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Igualdad de género

Susana Conde es la (in)Visible de junio en Silleda

Vecina de Ansemil, convive con la esclerosis múltiple desde los 19 años

Indica que esta enfermedad le enseñó a «valorar as pequenas victorias de cada día»

Susana Conde, en la sede de ACEM.

Susana Conde, en la sede de ACEM. / Cedida

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Salomé Soutelo

Salomé Soutelo

Silleda

En el marco de su programa (in)Visibles, el Concello de Silleda dedica este mes de junio a Susana Conde Alonso, presidenta de la Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple, Párkinson, ELA e outras enfermidades neurodexenerativas e raras (ACEM). Su elección coincide con la conmemoración, este domingo, del Día Mundial da ELA. La fecha servirá para reinvidicar más investigación, más recursos y una atención integral que contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas que tienen esta dolencia.

Susana Conde nació en la parroquia de Ansemil y fue diagnosticada de esclerosis múltiple e los 19 años. Ya conocía la enfermedad de cerca, puesto que su madre también la padecía. Durante años, «conviviu co medo e coa incerteza propios dunha enfermidade neurodexenerativa, mais co tempo transformou esa experiencia nunha aprendizaxe vital e nun motor de compromiso social», indican desde el ejecutivo silledense. Conde se define a sí misma como una mujer que cree profundamente «na solidariedade, na empatía, na gratitude, na paz, na libertade, no respecto, no compromiso e na capacidade de superación que todas as persoas levamos dentro». Añade que la ELA le enseñó a conocerse mejor, «a valorar as pequenas victorias de cada día e a descubrir unha fortaleza que nin sequera sabía que tiña».

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Su vínculo con el colectivo ACEM nació en un momento personal muy difícil y en esta asociación encontró comprensión, apoyo y personas que entendían lo que estaba viviendo. Poco después se incorporó a la directiva y más tarde asumió la presidencia de la entidad. ACEM ofrece servicios como fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional o asesoramiento jurídico.

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