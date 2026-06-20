Siador se lo pasa en grande

Hace mucho tiempo que la Romaría da Rapazada (tiene a sus espaldas 36 ediciones) cumplió la mayoría de edad. Quizás por eso, esta jornada lúdica que organiza el Concello de Silleda en Siador sabe cómo conseguir que pequeños y mayores disfruten a lo grande en una jornada de convivencia que marca la llegada de las vacaciones estivales pero que permite, de algún modo, poner el broche de oro a un curso escolar en el que también la convivencia y el aprendizaje en común juegan una baza fundamental.

Este año, el tema escogido para las actividades en el recinto de A Saleta fueron los seres fantásticos. En anteriores convocatorias, la organización empleó como hilo conductor el cuidado del medio ambiente, la tradición o la igualdad de género. Así que los dragones, las varitas mágicas de las hadas o un bosque encantado cntraron los distintos talleres durante la tarde, a los que se sumaron propuestas de rol exprés o el pintado de miniaturas.

Como siempre, la creatividad conjugó muy bien con la práctica del deporte. La Romaría da Rapazada abrió el telón con su Carreira de Orientación, organizada en tres categorías según el tramo de edad y con un único objetivo: dar a conocer distintos enclaves del municipio. Hubo tiempo también para que todos demostrasen sus habilidades con deportes tan diversos como la esgrima, la petanca, el ajedrez o el tiro con arco.