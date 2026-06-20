Siador acoge hoy la Romaría da Rapazada
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El Concello de Silleda organiza este sábado en Siador la 36ª Romaría da Rapazada, con actividades para toda la familia desde las 11.00 horas hasta las 21.00. Para facilitar los desplazamientos, habrá un tren turístico desde el Parque das Pedrosas a las 16.00, 17.00 y 18.00 horas. La jornada tendrá como eje temático los seres fantásticos y comienza con una carrera de orientación, organizada junto a Xesta Natureza. Desde las 19.00 horas las familias pueden participar en diversos sorteos.
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