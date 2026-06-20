Serendipia: el ‘take away’ con sabor casero

Hay encuentros fortuitos que te cambian la vida, y eso es lo que promete Serendipia, el rincón gastronómico que llena de sabor el número 39 de la calle Ferrín Moreiras de Lalín. Al frente de esta ilusionante aventura están Antía Pavón y Santi Rodríguez. Desde el pasado mes de marzo, esta dupla de emprendedores llena las mesas de los vecinos de Lalín con platos cocinados con el corazón y pensados para disfrutar cómodamente en casa.

La filosofía de este local es clara: ponérselo muy fácil a sus clientes sin renunciar jamás a la calidad ni al sabor de siempre. Antía lo explica con entusiasmo: «É un local de comida para levar no que se pode pedir pola App Levar, chamando por teléfono ou vindo aquí a recollelo. Buscamos un equilibrio entre propostas innovadoras e clásicas». En su cocina cabe todo el mundo, y ese mimo por la inclusión se nota en una carta diseñada para que nadie se quede sin su plato ideal: «Ao mesmo tempo temos opcións saudables sen gluten, vexeteranias ou veganas».

El verdadero secreto de Serendipia radica en el profundo respeto por sus raíces y por el entorno que los rodea. Para Santi y Antía, el producto de proximidad es sagrado. «Apostamos por unha comida caseira tentando que sexa con produtos frescos dentro das nosas posibilidades e a maior parte do produto procede do comercio local», destaca la copropietaria. Ese toque casero se fusiona de maravilla con sabores que viajan por el mundo, ofreciendo desde pizzas artesanales y comida mexicana hasta los bocadillos y raciones de siempre: «Tamén pizzas artesanais ou comida mexicana, xunto a bocadiños ou racións».

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A pesar de llevar pocos meses con la persiana levantada, la acogida de Lalín no ha podido ser más cálida, en gran parte gracias a los aliados tecnológicos que los ayudan en el día a día. «Levamos abertos desde marzo e estamos moi contentos con Levar, unha xente que traballa ben e moi eficaz». Con una sonrisa, Antía asume el reto de la hostelería actual: «A xente cada vez quere as cousas máis rápido e temos que selo para poder chegar a todas partes». Sin duda, un feliz hallazgo en Lalín.