Una salida de vía en la carretera entre Vila de Cruces y A Bandeira se salda sin heridos

Los efectivos de Protección Civil de Vila de Cruces se desplazaron, minutos antes de las 6 de la madrugada de este sábado, a la PO-204, tras ser alertados por el 112 de una salida de vía en el kilómetro 15. El vehículo quedó fuera de la carretera, entre unas zarzas, y los cinco ocupantes lograron salir por su propio pie, con la ayuda de Protección Civil. El 112 también movilizó a los bomberos con sede en Silleda y una ambulancia del 061, aunque no fue preciso el traslado de ningún viajero, ya que solo tenían rasguños producidos por las zarzas mientras salían del turismo. A este punto del vial que une Vila de Cruces y A Bandeira también se desplazó una patrulla de la Guardia Civil de Vila de Cruces y Tráfico de Lalín.

La salida de vía se debió al desconocimiento de la carretera, dado que los cinco ocupantes (3 varones y 2 mujeres) son de Boqueixón.