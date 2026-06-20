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Accidente

Una salida de vía en la carretera entre Vila de Cruces y A Bandeira se salda sin heridos

Los cinco ocupantes del vehículo salieron por su propio pie

Una grúa rescató el coche de entre las silvas.

Una grúa rescató el coche de entre las silvas. / Cedida

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Salomé Soutelo

Salomé Soutelo

Vila de Cruces

Los efectivos de Protección Civil de Vila de Cruces se desplazaron, minutos antes de las 6 de la madrugada de este sábado, a la PO-204, tras ser alertados por el 112 de una salida de vía en el kilómetro 15. El vehículo quedó fuera de la carretera, entre unas zarzas, y los cinco ocupantes lograron salir por su propio pie, con la ayuda de Protección Civil. El 112 también movilizó a los bomberos con sede en Silleda y una ambulancia del 061, aunque no fue preciso el traslado de ningún viajero, ya que solo tenían rasguños producidos por las zarzas mientras salían del turismo. A este punto del vial que une Vila de Cruces y A Bandeira también se desplazó una patrulla de la Guardia Civil de Vila de Cruces y Tráfico de Lalín.

La salida de vía se debió al desconocimiento de la carretera, dado que los cinco ocupantes (3 varones y 2 mujeres) son de Boqueixón.

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