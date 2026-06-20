El PSOE pide limpiar las aceras de la PO-206 en A Ermida, Vilar y Carragoso de Arriba

El Grupo Municipal Socialista de Lalín reclama una actuación urgente en varios tramos de las aceras de la PO-206 a su paso por A Ermida, Vilar y Carragoso de Arriba, donde la maleza dificulta o impide el tránsito peatonal con seguridad. Los socialistas valoran la limpieza realizada recientemente en una parte de esta infraestructura, pero critican que los trabajos quedasen incompletos.

La portavoz del PSOE, Alba Forno, advierte de que la situación obliga a vecinos a caminar por la carretera. «Estamos a falar dunha vía con bastante tránsito de vehículos, polo que non podemos normalizar que os peóns teñan que baixar á calzada porque a vexetación ocupa toda a beirarrúa», señala.

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Forno recuerda que la PO-206 es de titularidad autonómica y que su mantenimiento corresponde a la Xunta, pero sostiene que el Concello puede completar los trabajos o exigir a la administración autonómica que actúe. «Se noutras estradas o Concello non dubida en demandar actuacións á administración correspondente, non se entende que neste caso non se faga o mesmo», afirma.