Empresa
Primo Lalín celebra su ampliación con un día de puertas abiertas
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La empresa de materiales de construcción Primo Lalín SL celebró ayer desde media tarde una jornada de puertas abiertas para que sus clientes, tanto otras empresas como particulares, conociesen las nuevas instalaciones tras las obras de ampliación. Desde este viernes, esta firma ubicada en la calle B del polígono industrial Lalín 2000 cuenta con más productos, amén de nuevas secciones y más espacio expositivo para cubrir cualquier demanda que tengan sus clientes habituales.
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