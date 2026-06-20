"Falar do cancro infantil segue a ser un tema tabú na sociedade"

Para ASANOG, Asociación de Cáncer Infantil e Xuvenil de Galicia, el apoyo comunitario es clave para sostener su labor con las familias. En el área de Deza y Tabeirós atienden actualmente a unas quince familias, un acompañamiento que se refuerza con iniciativas solidarias como la foliada que se celebra hoy sábado en San Xurxo de Vea, en el municipio de A Estrada, organizada por una de las familias a las que la entidad ha acompañado durante el proceso de enfermedad.

La actividad nace con el objetivo de recaudar fondos y, al mismo tiempo, dar visibilidad a la realidad del cáncer infantil. Desde la asociación recuerdan que este tipo de eventos son esenciales para mantener los servicios de atención directa.

Como explica su responsable de comunicación, Aldara Palmeiro, la asociación se consituyó hace ya 14 años: “ASANOG constitúese no ano 2012 por un grupo de pais e nais que se atopan na situación de afrontar un diagnóstico similar. Deciden unirse e crear esta asociación coa principal motivación de darse apoio mutuo”.

Sobre el vínculo con las familias, añade: “Hai algo moi bonito que ocorre na asociación. Moitas familias chegan a un punto no que, afortunadamente, os seus fillos e fillas finalizan os tratamentos, pero practicamente ningunha se desvincula por completo”.

La entidad trabaja con equipos de psicología, trabajo social, terapia ocupacional y ocio y tiempo libre, con presencia en los hospitales de Santiago, A Coruña y Vigo, además de una sede próxima al Hospital Clínico de Santiago, donde se ofrece acompañamiento integral mientras las familias esperan pruebas o resultados.

En cuanto a la financiación, Aldara Palmeiro subraya: “Unha parte importante procede de subvencións públicas e privadas, pero outra parte fundamental vén dos eventos solidarios”. Añade: “Cada aportación conta, por pequena que pareza, porque a suma de moitas pequenas contribucións fai posible o noso traballo”.

Sobre la percepción social del cáncer, advierte: “A palabra ‘cancro’ segue xerando medo, e é comprensible, e mais cando está asociado a infancia e a adolescencia. Pero é necesario falar destas realidades porque existen e afectan a moitas familias”.

Vínculo

Desde la entidad destacan también el papel de las propias familias: “Son as propias familias quen impulsan e manteñen vivo este proxecto”.

El acceso a ASANOG es ágil gracias a la coordinación con los equipos sanitarios, que informan a las familias recién diagnosticadas. La asociación insiste en que su labor busca llegar donde el sistema sanitario no alcanza, ofreciendo apoyo emocional, social y práctico en un momento vital especialmente complejo.

El agradecimiento de las familias es constante y la foliada de este sábado es también una muestra de ese vínculo: solidaridad convertida en cuidado mutuo.