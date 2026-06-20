Olalla Garra, el arte que muta en la web

La artista e ilustradora lalinense Olalla Garra presentará oficialmente este verano en el municipio de Vilagarcía de Arousa su nueva exposición titulada Núcleos. Estados de transformación. Esta muestra cultural supone un hito fundamental en su carrera profesional al convertirse en su primera exhibición individual fuera de Lalín tras más de una década de sólida trayectoria en las artes plásticas. El evento estará abierto al público general del 1 de julio al 1 de agosto en las instalaciones del espacio Stocolmo 2.0, ubicado en la calle Valentín Viqueira. Tras el reciente éxito de su proyecto floral Oda a Haru, la creadora dezana da un paso más en su investigación conceptual sobre la naturaleza mediante una propuesta vanguardista que fusiona de manera armónica el arte físico con la interacción digital.

Collage con las obras de Olalla Garra. / Cedida

El proyecto central de la exposición consta de seis obras originales llamadas Influencia, Sincronía, Inmunidad, Metamorfosis, Equilibrio y Dominio. A través de una estudiada selección de técnicas mixtas, simbología animal, elementos de la naturaleza y un uso expresivo del color, cada pieza busca representar un estado evolutivo diferente de una misma fuerza interior. Todo el recorrido visual por la sala está diseñado específicamente para invitar al espectador contemporáneo a reflexionar sobre conceptos universales como la conexión, la protección, el cambio constante y la armonía de la propia energía vital.

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Más allá de la pintura convencional sobre lienzo, la colección destaca por la incorporación de múltiples efectos especiales físicos que reaccionan según las cambiantes condiciones de observación del entorno. Entre ellos se encuentran relieves texturizados, gotas tridimensionales, aplicaciones metalizadas, barnices selectivos, materiales fotoluminiscentes y pigmentos especiales reactivos a la luz ultravioleta. Esta intensa experimentación material convive de forma directa con una dimensión tecnológica, ya que cada obra incluye su propio código QR que enlaza a contenidos exclusivos en la web oficial de la artista, ogarra.es, donde los visitantes pueden descubrir narraciones explicativas, detalles interactivos y explorar las distintas capas ocultas de las piezas.