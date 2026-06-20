Nube, la gata de angora que va para centenaria

Nube acaba de cumplir veinte años lo que en años humanos vendrían a equivaler 96, un cálculo se realiza sumando 15 años por el primer año de vida, 9 años por el segundo, y añadiendo 4 años humanos por cada año felino adicional a partir de entonces. Eso quiere decir que dentro de un año Nube puede convertirse en una gata centenaria. Su familia destaca su buen estado de salud a pesar de su edad y teniendo en cuenta que a estas alturas ya supera la mejor esperanza de vida de un gato –que al tratarse de un gato de angora estaría entre los 12 y los 18 años–.

La gata celebró su vigésimo cumpleaños en casa, rodeada de sus amigas de siempre y con varios regalos. Según recuerdan, Nube llegó a la familia gracias a una amiga de su dueña y, siendo aún muy pequeña, sobrevivió a una caída desde un quinto piso que le dejó una ligera desviación en la columna.

Su familia y amigos celebraron el aniversario. / Cedida

A pesar de ello, y de los problemas propios de la edad, continúa disfrutando de una vida feliz. Desde hace dos años recibe tratamiento diario con anticoagulantes y analgésicos para la artrosis. A sus 20 años todavía corre y sigue disfrutando de largas siestas en una caja que le regaló su prima.

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Su dueña aprovecha la ocasión para recordar que el compromiso con los animales debe ser siempre a muy largo plazo, algo que es necesario asumir desde el primer momento. «Muchos, como Nube, necesitan cuidados especiales durante años, pero siguen ofreciendo cariño y compañía hasta edades muy avanzadas», afirma. Desde luego, la historia de Nube sirve para poner de manifiestos que ese compromiso puede alargarse mucho más de lo que uno podría esperar, para alegría de su familia y amigos.