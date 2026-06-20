Lalín y Silleda acogen pruebas de las oposiciones de Educación

Lalín y Silleda fueron este sábado sedes de las oposiciones de Educación de la Xunta. El conselleiro Román Rodríguez visitó el IES Ramón María Aller Ulloa, que celebró las pruebas de Biología y Geología, con 457 opositores, 25 plazas y cuatro tribunales. El Pintor Colmeiro acogió las de Sistemas y Aplicaciones Informáticas, con 118 aspirantes.