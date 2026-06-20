Lalín y Silleda acogen hoy exámenes de las oposiciones educativas
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Lalín y Silleda serán sedes este sábado de las oposiciones de enseñanza de la Xunta de Galicia, que ofertan un total de 1.601 plazas en 42 especialidades. En Lalín, el IES Ramón María Aller Ulloa acogerá las pruebas de Biología y Geología, especialidad con 25 plazas, 4 tribunales y 457 opositores. En Silleda, el IES Pintor Colmeiro será sede de Sistemas y Aplicaciones Informáticas, con 40 plazas, 1 tribunal y 118 aspirantes.
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