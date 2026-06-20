Lalín prorroga hasta 2028 el contrato de rozas y sanciona con 1.500 euros el estado de una finca por riesgo de incendio

La junta de gobierno local de Lalín aprobó en su sesión del 12 de junio la prórroga del contrato de rozas de la red viaria pública municipal, que seguirá en manos de Marderdeza Forestal y Servicios S.L.U. durante dos campañas más, desde mayo de 2027 hasta el 30 de septiembre de 2028.

El acuerdo afecta a los cuatro lotes del servicio: Entre Ríos, Val do Deza, Val do Arnego-Val do Boi y A Balouta-Carrio Sur. El importe máximo por campaña asciende a 81.562,25 euros con IVA, con un precio unitario de 192,50 euros por kilómetro lineal. La ampliación contractual no comenzará hasta 2027 y deberá ser tenida en cuenta en la elaboración del presupuesto municipal de ese ejercicio.

En la misma sesión, el gobierno acordó imponer una sanción de 1.501 euros a un particular por una infracción muy grave de la Ordenanza de Medio Ambiente, Limpieza y Convivencia. El expediente está relacionado con la finca conocida como La Sierra de Marcelino, situada en la zona de las rúas Os Acibos, As Nogueiras y Xazmíns.

La denuncia inicial fue presentada por Cidade Nova S.L., que alertó de peligro para la vida de las personas y riesgo de incendio. Según recoge el expediente, se aportaron fotografías con ramas y troncos de grandes dimensiones caídos o apoyados sobre fincas y viviendas colindantes, madera acumulada en mal estado y material de desecho. Otra denuncia posterior incorporó imágenes de ramas secas de eucaliptos amontonadas con peligro de incendio.

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Campo de Vilatuxe

La junta de gobierno local también adjudicó el contrato menor para adquirir material destinado al estadio San Lorenzo de Vilatuxe, dentro del III Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas. La actuación recayó en Urbanismo Técnico Sostenible S.L. por 16.872,60 euros con IVA, financiados con una subvención de la Deputación de Pontevedra de 16.941,84 euros. El plazo de ejecución será de 45 días naturales.