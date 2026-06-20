Lalín estudia crear un aparcamiento disuasorio en la parcela de la antigua discoteca Los Sauces

Los trabajos de mantenimiento que el Concello de Lalín está realizando en la parcela de la antigua discoteca Los Sauces podrían ser el primer paso para dar un nuevo uso a este espacio. El gobierno municipal valora habilitar en esta finca, con accesos por las calles Melide, Monte Faro y Memorias dun Neno Labrego, un aparcamiento disuasorio que ayude a aliviar la falta de plazas en una zona donde el estacionamiento se ha complicado más aún tras las limitaciones en parte de la Praza da Marina y el pintado de nuevos pasos de peatones.

Operarios y maquinaria en la parcela. / Bernabé

Por ahora, las actuaciones que se están ejecutando sobre el terreno tienen carácter de mantenimiento y acondicionamiento del espacio, con esparcimiento de gravilla sobre la superficie que hasta ahora tenía hierba. Sin embargo, la posibilidad de convertir la parcela en una bolsa de estacionamiento está sobre la mesa del gobierno local, que analiza su potencial por su ubicación, por la comunicación con varias calles y por su proximidad a un entorno residencial y de servicios en el que aparcar resulta cada vez más difícil.

La finca que ocupaba la antigua Los Sauces se encuentra en un punto especialmente interesante desde el punto de vista de la movilidad urbana. Sus accesos por Melide, Monte Faro -justamente el tramo de la PO-533 recientemente traspasado por la Xunta- y Memorias dun Neno Labrego permitirían distribuir las entradas y salidas de vehículos y evitar concentrar todo el tráfico en un único punto. Además, su habilitación como aparcamiento permitiría compensar, al menos en parte, la pérdida de plazas en zonas próximas.

Vista general de la zona afectada por las obras. / Bernabé

La presión sobre el estacionamiento en esta área se ha incrementado en los últimos tiempos. A las limitaciones para aparcar en parte de la Praza da Marina se suma la reorganización derivada del pintado de pasos de peatones, que también redujo espacios disponibles para vehículos. Esta situación ha hecho que vecinos, comerciantes y usuarios de servicios próximos perciban una mayor dificultad para encontrar sitio, especialmente en determinadas franjas horarias.

La posible creación de un aparcamiento disuasorio en la antigua Los Sauces encajaría, además, en la línea de trabajo que el Concello viene explorando para aumentar las bolsas de estacionamiento en el casco urbano y en sus bordes inmediatos. En los últimos años, el gobierno local ya defendió la necesidad de disponer de espacios de apoyo que permitan dejar el coche cerca del centro sin incrementar la presión sobre las calles más concurridas.

Otras bolsas de estacionamiento

Uno de los antecedentes más recientes fue la habilitación de un aparcamiento entre las calles O Rodo y A Ponte, una parcela de más de 800 metros cuadrados con capacidad para alrededor de medio centenar de vehículos. Aquella actuación fue presentada como una medida para facilitar el estacionamiento en una zona con una demanda elevada de plazas. En ese mismo contexto, el alcalde, José Crespo, llegó a avanzar que el Concello manejaba distintas ubicaciones para futuros aparcamientos disuasorios en el casco urbano.

La parcela de la antigua discoteca Los Sauces se perfila ahora como una de las opciones con mayor interés por su situación y por las posibilidades que ofrece para ordenar el estacionamiento en el entorno. El Concello deberá analizar la viabilidad técnica de la actuación, la organización interna de la finca, la seguridad de los accesos y la compatibilidad del uso con las necesidades urbanísticas de la zona.

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De salir adelante, el proyecto permitiría recuperar para uso público un espacio vinculado durante años a la actividad de la antigua sala de ocio y transformarlo en una pieza más de la red de aparcamientos de apoyo al centro urbano. La medida daría respuesta a una demanda recurrente.