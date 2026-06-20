Lalín acogerá el 3 de octubre una jornada de salud comunitaria
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El Edificio Sociocultural de Lalín acogerá el 3 de octubre la jornada Comunitaria sen escusas, organizada por la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (Agamfec). La actividad, de 9 a 15 horas, estará centrada en la salud comunitaria y abordará la investigación-acción participativa y el uso de herramientas cualitativas para mejorar el trabajo comunitario desde la atención primaria.
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