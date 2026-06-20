Accidente
Dos jóvenes, heridos tras volcar su quad en una pista de Sabrexo
Fueron trasladados en ambulancias al CHUS
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Una pareja de jóvenes resultó herida este sábado tras volcar el quad en el que se trasladaban por una pista de Orza, en la parroquia cruceña de Sabrexo. El vehículo se salió del vial en una cuesta y, cuando el varón intentó enderezarlo para regresar al firme, volcó. A consecuencia del accidente, ella sufrió heridas en una pierna y el conductor requirió la asistencia de un médico. Ninguno quedó atrapado bajo el vehículo. A la zona se desplazaron, además de efectivos de Protección Civil de Vila de Cruces, dos ambulancias y un helicóptero para el traslado del joven al CHUS, aunque finalmente se emplearon las ambulancias.
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