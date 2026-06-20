Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Stock vivienda GaliciaRiadas OurensePagar por ir al monteCondena Armador SimionePrisión fugado Ponte CaldelasCelta FortunaEntradas Foro Educación
instagramlinkedin

Biografía

José Fernández, ‘o xastre de Vilatuxe’, presenta sus memorias

El autor, acompañado del editor y de cargos políticos.

El autor, acompañado del editor y de cargos políticos. / Bernabé/Javier Lalín

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El auditorio de Vilatuxe acogió este viernes la presentación del libro ‘José Fernández Bernárdez, o xastre músico de Vilatuxe». El volumen, con una tirada de 500 ejemplares, es la autobiografía de José Fernández, nacido en 1930 y que comenzó a escribir sus memorias hace un par de años. El volumen repasa además acontecimientos de su familia y de la parroquia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents