Biografía
José Fernández, ‘o xastre de Vilatuxe’, presenta sus memorias
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El auditorio de Vilatuxe acogió este viernes la presentación del libro ‘José Fernández Bernárdez, o xastre músico de Vilatuxe». El volumen, con una tirada de 500 ejemplares, es la autobiografía de José Fernández, nacido en 1930 y que comenzó a escribir sus memorias hace un par de años. El volumen repasa además acontecimientos de su familia y de la parroquia.
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