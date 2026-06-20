José Fernández, ‘o xastre de Vilatuxe’, presenta sus memorias

El auditorio de Vilatuxe acogió este viernes la presentación del libro ‘José Fernández Bernárdez, o xastre músico de Vilatuxe». El volumen, con una tirada de 500 ejemplares, es la autobiografía de José Fernández, nacido en 1930 y que comenzó a escribir sus memorias hace un par de años. El volumen repasa además acontecimientos de su familia y de la parroquia.