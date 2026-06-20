Galardón
Iria Collazo recibe o premio de novela Manuel García Barros en A Estrada
A cita reuniu literatura, memoria e cultura galega nunha edición especialmente simbólica pola conmemoración do 150 aniversario de Manuel García Barros
O Teatro Principal da Estrada acolleu na tarde deste venres a entrega do XXXVIII Premio de Novela Manuel García Barros, unha das citas culturais máis relevantes do municipio. A escritora e docente Iria Collazo López recibiu o galardón pola súa obra A muller de mentira, seleccionada polo xurado entre as 19 novelas presentadas nesta edición.
A presente edición contou cun significado especial ao coincidir co 150 aniversario do nacemento do escritor Manuel García Barros, unha das figuras máis destacadas das letras galegas. Con motivo desta efeméride, o Concello reforzou a súa homenaxe incorporando a súa imaxe ao novo mural situado na fachada lateral do Teatro Principal.
A intervención artística reúne diferentes elementos representativos da Estrada, combinando referencias á súa historia, patrimonio, arquitectura e paisaxe. O obxectivo é dar maior visibilidade ao legado de García Barros e achegar a súa figura ás novas xeracións. Segundo sinalou o rexedor, o escritor forma parte dese patrimonio inmaterial que contribúe a explicar quen son os estradenses e os galegos.
Pola súa banda, o xurado salientou de A muller de mentira a capacidade da autora para construír unha intensa historia marcada polo amor e o desamor, así como a calidade da súa escrita e a riqueza narrativa da obra. A novela afonda nos sentimentos humanos desde unha perspectiva íntima, converténdose nun novo exemplo do bo momento que atravesa a narrativa galega.
Durante o acto, o alcalde da Estrada, Gonzalo Louzao, destacou a traxectoria dun certame que, tras case catro décadas de historia, transcende o ámbito estritamente literario para converterse nun punto de encontro coa cultura e coa creación en lingua galega. Tamén lembrou a figura de Manuel García Barros, ao que definiu como un autor fundamental para comprender a identidade e a memoria colectiva do pobo estradense.
No peche da cerimonia, o alcalde felicitou a Iria Collazo polo premio, agradeceu o labor do xurado e recoñeceu o compromiso de Editorial Galaxia coa promoción da literatura galega. As persoas asistentes recibiron un exemplar da obra gañadora nun acto que reafirmou o compromiso da Estrada coa cultura e coa lingua propia.
Data sinalada
A presente edición contou cun significado especial ao coincidir co 150 aniversario do nacemento do escritor Manuel García Barros, unha das figuras máis destacadas das letras galegas. Con motivo desta efeméride, o Concello reforzou a súa homenaxe incorporando a súa imaxe ao novo mural situado na fachada lateral do Teatro Principal.
A intervención artística reúne diferentes elementos representativos da Estrada, combinando referencias á súa historia, patrimonio, arquitectura e paisaxe. O obxectivo é dar maior visibilidade ao legado de García Barros e achegar a súa figura ás novas xeracións. Segundo sinalou o rexedor, o escritor forma parte dese patrimonio inmaterial que contribúe a explicar quen son os estradenses e os galegos.
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