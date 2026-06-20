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Gastronomía

Hosteleros y productores de Lalín debatirán el futuro sello de excelencia del Cocido

El Concello reunirá el 29 de junio a hosteleros, restauradores y productores vinculados al Mes del Cocido para presentarles la normativa del futuro distintivo de calidad

Presentación del 28º Mes do Cocido, en enero de este año.

Presentación del 28º Mes do Cocido, en enero de este año. / Bernabé / Javier Lalín

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Redacción

Lalín

El Concello de Lalín ha convocado al sector hostelero, restaurador y productor vinculado al Mes do Cocido a dos reuniones de trabajo que se celebrarán el próximo 29 de junio con el objetivo de avanzar en la creación del futuro sello de excelencia del Cocido de Lalín. La iniciativa busca reforzar la calidad, la autenticidad y el prestigio de uno de los principales referentes gastronómicos y turísticos del municipio.

El alcalde, José Crespo, y las concejalas de Turismo, Begoña Blanco, y de Comercio, Bea Canda, animan a participar a todos los profesionales interesados. La primera reunión tendrá lugar a las 17.00 horas y estará dirigida a hosteleros y restauradores, mientras que la segunda será a las 18.30 horas y se centrará en los productores participantes.

Durante ambos encuentros se presentarán los trabajos realizados hasta ahora para elaborar la normativa que regulará este nuevo distintivo de calidad. El documento fue desarrollado por una empresa especializada en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino financiado a través de la Diputación de Pontevedra, y será ahora contrastado con los operadores implicados para recoger sus aportaciones y adaptarlo a la realidad del sector.

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Desde el gobierno subrayan la importancia de que hosteleros, restauradores y productores participen en estas reuniones para conocer de primera mano el estado de los trabajos y contribuir con sus propuestas a la definición final del sello. Crespo y Blanco destacan que la implicación de los profesionales será fundamental para construir un distintivo consensuado, riguroso y útil, capaz de reforzar la marca Lalín y de seguir posicionando el Cocido como uno de los grandes referentes gastronómicos de Galicia y de España.

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