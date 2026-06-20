Gastronomía
Hosteleros y productores de Lalín debatirán el futuro sello de excelencia del Cocido
El Concello reunirá el 29 de junio a hosteleros, restauradores y productores vinculados al Mes del Cocido para presentarles la normativa del futuro distintivo de calidad
Redacción
El Concello de Lalín ha convocado al sector hostelero, restaurador y productor vinculado al Mes do Cocido a dos reuniones de trabajo que se celebrarán el próximo 29 de junio con el objetivo de avanzar en la creación del futuro sello de excelencia del Cocido de Lalín. La iniciativa busca reforzar la calidad, la autenticidad y el prestigio de uno de los principales referentes gastronómicos y turísticos del municipio.
El alcalde, José Crespo, y las concejalas de Turismo, Begoña Blanco, y de Comercio, Bea Canda, animan a participar a todos los profesionales interesados. La primera reunión tendrá lugar a las 17.00 horas y estará dirigida a hosteleros y restauradores, mientras que la segunda será a las 18.30 horas y se centrará en los productores participantes.
Durante ambos encuentros se presentarán los trabajos realizados hasta ahora para elaborar la normativa que regulará este nuevo distintivo de calidad. El documento fue desarrollado por una empresa especializada en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino financiado a través de la Diputación de Pontevedra, y será ahora contrastado con los operadores implicados para recoger sus aportaciones y adaptarlo a la realidad del sector.
Desde el gobierno subrayan la importancia de que hosteleros, restauradores y productores participen en estas reuniones para conocer de primera mano el estado de los trabajos y contribuir con sus propuestas a la definición final del sello. Crespo y Blanco destacan que la implicación de los profesionales será fundamental para construir un distintivo consensuado, riguroso y útil, capaz de reforzar la marca Lalín y de seguir posicionando el Cocido como uno de los grandes referentes gastronómicos de Galicia y de España.
- El deporte gallego llora la pérdida de la joven Noelia Gestoso
- Tres jóvenes heridas al ser atropelladas en un paso de peatones en Silleda
- Reino Unido ya vende sus pulpos en Galicia: su sector pesquero factura ya casi el doble que el gallego por la persistencia de su «plaga»
- Cancelado el Reggaeton Beach Festival 2026 de Nigrán: la dirección del evento anuncia que no habrá festivales este año
- La seguridad de la Selección no reconoce a Borja Iglesias y le impide entrar al hotel: «Soy jugador de España»
- Vía libre en Vigo para desarrollar casi 40.000 metros cuadrados en Teis: habrá ocho edificios, zonas verdes y una nave comercial
- Leticia Santos: «El conselleiro nos faltó al respeto y, si no dimite, Rueda debería destituirlo»
- Detenido en Ponte Caldelas el agresor machista que se dio a la fuga tras atacar a su expareja y secuestrar a su bebé