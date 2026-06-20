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Exposición de Ramiro Cimadevila en Lalín

Presentación de la muestra en el museo.

Presentación de la muestra en el museo. / Bernabé/Javier Lalín

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Desde ayer y hasta el 17 de agosto el Museo Ramón Aller, de Lalín, acoge la exposición ‘Os meus camiños. Amor, arte e decadencia», del artista estradense Ramiro Cimadevila Cea. Podremos ver más de 20 obras que giran en torno a las rutas de peregrinación a Compostela y a los caminos vitales y creativos del autor.

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