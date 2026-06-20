A Estrada realiza el encendido de su alumbrado en la salida de una Nocturna Estradense con 600 atletas

El Departamento de Deportes del Concello de A Estrada ha cerrado la inscripción para la XIII Nocturna Estradense, una carrera popular conocida también como Estranoite, que se celebrará hoy y contará con la participación de 600 personas entre las diferentes categorías. La prueba deportiva servirá además como acto inaugural de las fiestas patronales de San Paio. De hecho, a las 23.00 horas, coincidiendo con la salida de la categoría absoluta, se activará el dispositivo que encenderá el alumbrado.

La celebración de la carrera implicará un amplio dispositivo especial de tráfico coordinado por la Policía Local, con la instalación de vallas y cortes en distintas calles del municipio. El jefe de la Policía Local, Javier García, explicó que el operativo contempla dos tipos de vallado en las zonas afectadas por la prueba, de carácter lúdico y deportivo. Los trabajos de instalación comenzarán a las 16.00 horas. El vallado será total desde Porta do Sol hasta la intersección de la calle Calvo Sotelo con Don Nicolás. En el resto de los tramos afectados se establecerá un vallado parcial mediante la combinación de vallas metálicas y cinta de señalización.

Entre las zonas con vallado parcial se encuentran la calle Gradín, desde el cruce con Catro Camiños hasta San Paio; la calle Antón Losada Diéguez, entre la rotonda y la calle Caldesiña; la intersección de Praza de Galicia con Serafín Pazo; y el enlace entre Serafín Pazo y Praza da Constitución en dirección a Iryda.

Las primeras salidas tendrán lugar a partir de las 21.00 horas con la categoría Pitufos. A continuación se irán sucediendo las distintas categorías de base hasta las 22.00 horas. La entrega de premios de las categorías inferiores está prevista para las 22.20 horas. La categoría absoluta, junto con los corredores juveniles y júnior, tomará la salida a las 23.00 horas para completar dos vueltas al circuito urbano. La entrega de premios de esta prueba se celebrará a las 00.15 horas.

La competición discurrirá por vías habitualmente abiertas al tráfico, salvo en las zonas peatonales señalizadas como parte del recorrido. La presencia de los corredores obligará a cerrar completamente al tráfico numerosas calles durante el desarrollo de la carrera.

Atracciones

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Desde el Concello también anunciaro que las atracciones comenzarán a funcionar hoy y permanecerán operativas hasta el 29 de junio, ambos días incluidos. Su horario de apertura comenzará a las 16.30 horas y, como medida de inclusión, todos los días la primera franja de funcionamiento será sin música ni sonidos para facilitar el acceso de personas con hipersensibilidad sensorial.