A Estrada y Rapa das Bestas firman la cesión del albergue por diez años

El Concello de A Estrada y la Asociación Rapa das Bestas firmaron en Sabucedo un protocolo de colaboración para la cesión del único albergue turístico del municipio, situado en el entorno de la Carballeira do Campo do Medio. La firma tuvo lugar al término del acto de presentación de la edición 2026 de la Rapa das Bestas, utilizando como escenario este emblemático espacio natural que ha sido objeto de una reciente actuación de mejora financiada por la Diputación de Pontevedra.

El acto contó con la participación del presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López; el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao; el presidente de la Asociación Rapa das Bestas, Paulo Vicente; representantes de Estrella Galicia y el concejal Óscar Durán, entre otras autoridades e invitados.

Durante su intervención, el alcalde calificó est albergue como muna infraestructura clave para impulsar el desarrollo turístico de Sabucedo más allá de los días de celebración de la tradicional fiesta y señaló que está llamado a convertirse en un auténtico «baluarte» para alcanzar ese objetivo. «Estoy plenamente convencido de que nadie conoce, ama y es capaz de compartir mejor el patrimonio material e inmaterial de esta parroquia estradense que la Asociación Rapa das Bestas. Por eso, lo más legítimo y natural es que el Concello ceda a este colectivo las instalaciones del albergue».

El inmueble, situado a escasa distancia del lugar donde se celebró la presentación, encara la recta final de las obras de remodelación impulsadas por el Concello para poner las instalaciones en condiciones óptimas antes de su cesión. El edificio cuenta con una superficie de 596 metros cuadrados y dispone de espacios comunes tanto interiores como exteriores destinados a la organización de eventos, reuniones, encuentros y actividades culturales.

La cesión inicial tendrá una duración de diez años y, según el Concello, permitirá convertir el albergue en un elemento esencial para el aprovechamiento del potencial turístico y cultural de Sabucedo.

Durante el acto, el alcalde también agradeció el respaldo de la Diputación de Pontevedra a la fiesta de la Rapa das Bestas. Una colaboración que, según explicó el presidente provincial, supera los 200.000 euros. Las inversiones han permitido acometer la renaturalización de la Carballeira do Campo do Medio, con una aportación de 110.000 euros, y la creación de un museo virtual dedicado a la fiesta, dotado de tecnología inmersiva y financiado con cerca de 134.000 euros. Este nuevo recurso turístico y cultural fue presentado también este viernes en Sabucedo.

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La edición 2026 de la Rapa das Bestas llegará con algunos cambios en la distribución de espacios que modificarán la forma de disfrutar de los distintos escenarios de la celebración. La programación comenzará el viernes 3 de julio con la tradicional subida al monte para reunir las greas. La misa en honor a San Lourenzo se celebrará a las 06.30 horas, media hora antes del inicio del ascenso desde O Celeiro hasta Montouto. La entrada de los caballos en O Castelo está prevista para las 17.00. El primer curro tendrá lugar el sábado, tras la tradicional bajada desde el cierre de Cataroi. Las sesiones del domingo y del lunes se celebrarán a las 12.00.