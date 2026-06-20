Despedidas entre festivales, homenajes y convivencia

Los centros educativos de las comarcas han despedido estos días el curso escolar con una intensa programación de actividades lúdicas, culturales y de convivencia que han servido para celebrar el esfuerzo realizado durante todo el año. Excursiones, festivales, talleres cooperativos, fiestas de la espuma, karaoke, teatro, exhibiciones, actuaciones y graduaciones marcaron unas jornadas especiales para alumnado, profesorado y familias, poniendo el broche final a meses de trabajo y aprendizaje en las aulas.

Hubo actividades especiales en numerosos centros. En el CEIP de Figueroa, la comunidad educativa disfrutó durante toda la semana de propuestas festivas, entre ellas una animada sesión musical con el DJ Javi Solla, que combinó baile, danza e interacción con el alumnado, además de una fiesta de la espuma y diferentes actividades organizadas por cursos. En el CEIP O Foxo tampoco faltaron las actuaciones y actividades de despedida.

El CEIP Pérez Viondi celebró su jornada de convivencia en la Praia Fluvial de Liñares, donde el alumnado participó en obradoiros cooperativos, compartió una merienda al aire libre y disfrutó de la música de DJ Will y de un fotomatón. Por su parte, medio centenar de estudiantes del CEIP de Oca se desplazó a FervenzAventura, en Silleda, para una excursión, mientras que la ANPA organiza este sábado una gran fiesta con sesión vermú, la actuación de Marieta, exhibiciones de patinaje, pandereta y zumba, además de hinchables, fiesta de la espuma y comida popular.

Las celebraciones también dejaron espacio para los reconocimientos. El CEIP Cabada Vázquez de Codeseda rindió homenaje a la profesora Anxos Dono con motivo de su jubilación, al igual que el CEIP Villar Paramá, donde la comunidad educativa despidió a Victoria Bernárdez Mallo tras veinte años de dedicación al centro.

Graduaciones

Además, las graduaciones tuvieron un protagonismo especial en la EEI de Donramiro, en Lalín, en el IES Pintor Colmeiro y en el CPR María Inmaculada de Silleda, donde numerosos alumnos cerraron una etapa educativa y se preparan ya para afrontar nuevos retos el próximo curso.