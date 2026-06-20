Patinaje
El club Aehde Lalín Patín clausura el curso en el multiusos Lalín Arena
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La cancha central del multiusos Lalín Arena acogió ayer la gala de fin de curso del Club Aehde Lalín Patín, con la exhibición de unas 150 patinadoras de este club, de las actividades extraescolares de patinaje de los colegios Xesús Golmar y Manuel Rivero, así como de la entidad invitada Aehde O Carballiño. Hubo coreografías individuales y grupales.
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