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Cinco festivales de las comarcas reciben ayudas provinciales

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La Diputación de Pontevedra ha aprobado el reparto de 200.000 euros entre 17 entidades sin ánimo de lucro para organizar festivales musicales y de artes escénicas en 2026. En Deza y Tabeirós-Terra de Montes recibirán apoyo el Festival As Nosas Músicas, en A Estrada; el Noceda Rock, en Lalín; el Murallón de Son, en Silleda; y el FIP Merzapercusión y el Galaico Bass Festival, en Vila de Cruces. Las ayudas rozan los 25.000 euros.

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