Cinco festivales de las comarcas reciben ayudas provinciales
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La Diputación de Pontevedra ha aprobado el reparto de 200.000 euros entre 17 entidades sin ánimo de lucro para organizar festivales musicales y de artes escénicas en 2026. En Deza y Tabeirós-Terra de Montes recibirán apoyo el Festival As Nosas Músicas, en A Estrada; el Noceda Rock, en Lalín; el Murallón de Son, en Silleda; y el FIP Merzapercusión y el Galaico Bass Festival, en Vila de Cruces. Las ayudas rozan los 25.000 euros.
- El deporte gallego llora la pérdida de la joven Noelia Gestoso
- Tres jóvenes heridas al ser atropelladas en un paso de peatones en Silleda
- Reino Unido ya vende sus pulpos en Galicia: su sector pesquero factura ya casi el doble que el gallego por la persistencia de su «plaga»
- Cancelado el Reggaeton Beach Festival 2026 de Nigrán: la dirección del evento anuncia que no habrá festivales este año
- La seguridad de la Selección no reconoce a Borja Iglesias y le impide entrar al hotel: «Soy jugador de España»
- Vía libre en Vigo para desarrollar casi 40.000 metros cuadrados en Teis: habrá ocho edificios, zonas verdes y una nave comercial
- Leticia Santos: «El conselleiro nos faltó al respeto y, si no dimite, Rueda debería destituirlo»
- Detenido en Ponte Caldelas el agresor machista que se dio a la fuga tras atacar a su expareja y secuestrar a su bebé