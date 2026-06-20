Chalecos reflectantes y concienciación para frenar los atropellos mortales en las carreteras de Pontevedra

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, apeló este viernes en Rodeiro a la responsabilidad compartida para frenar los atropellos mortales en las carreteras de la provincia. Lo hizo durante una nueva jornada de la campaña de educación y prevención impulsada por la Dirección General de Tráfico, la Subdelegación del Gobierno y la Guardia Civil, con la colaboración del Concello de Rodeiro.

La iniciativa busca mejorar la seguridad de los peatones y, de forma especial, de las personas mayores, uno de los colectivos más vulnerables. Los datos provisionales de la DGT reflejan la incidencia de este problema: en lo que va de 2026 se registraron 13 siniestros mortales en vías interurbanas de la provincia de Pontevedra, con 13 fallecidos. Ocho de ellos eran peatones atropellados, más del 60 % del total, y siete de esas víctimas tenían más de 75 años.

Ante esta situación, Tráfico insiste en la necesidad de extremar las precauciones tanto por parte de los conductores como de los peatones, sobre todo en desplazamientos por vías interurbanas, tramos con menor visibilidad, horas nocturnas o condiciones meteorológicas adversas. Una de las recomendaciones centrales de la campaña es el uso de elementos reflectantes, como chalecos, para facilitar que los conductores detecten con antelación la presencia de personas caminando por los márgenes de la vía.

Durante la jornada celebrada en Rodeiro se repartieron chalecos reflectantes entre los asistentes y se ofrecieron consejos prácticos de seguridad para peatones, conductores y usuarios de las vías públicas. Desde el Concello se anima a la población, especialmente a las personas mayores, a solicitar y utilizar estos chalecos en sus desplazamientos habituales, por tratarse de un recurso sencillo, visible y eficaz para reducir riesgos.

El alcalde en funciones, Alberte Lamazares, subrayó la importancia de la prevención y la formación en seguridad vial. «Esta actividade adquire unha especial importancia nun momento no que a seguridade viaria debe seguir sendo unha prioridade compartida por toda a sociedade, especialmente para a protección das persoas máis vulnerables. A prevención, a información e a formación son ferramentas fundamentais para reducir riscos e fomentar hábitos seguros nos desprazamentos diarios», señaló.

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Participaron también la jefa provincial de Tráfico, Paula Yubero; los concejales Manuel Deza y Xulia da Cal; representantes de la Guardia Civil y vecinos. Lamazares trasladó un mensaje de recuerdo y solidaridad a la familia y allegados de la vecina fallecida en el reciente accidente ocurrido en el municipio, y reafirmó el compromiso de seguir impulsando acciones de sensibilización, prevención y educación vial.