A Carixa estrena la temporada de verano

Vila de Cruces abre este sábado la playa fluvial de A Carixa. El Concello acometió obras de reparación en las piscinas, como el pintado del vaso grande, cambios de algunas baldosas o el arreglo del cierre perimetral. A Carixa tiene un aforo de 400 personas en casi 9.000 metros cuadrados. Dispone, además de dos chiringuitos.