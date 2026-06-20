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A Carixa estrena la temporada de verano

Puesta a punto de las piscinas.

Puesta a punto de las piscinas.

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Vila de Cruces abre este sábado la playa fluvial de A Carixa. El Concello acometió obras de reparación en las piscinas, como el pintado del vaso grande, cambios de algunas baldosas o el arreglo del cierre perimetral. A Carixa tiene un aforo de 400 personas en casi 9.000 metros cuadrados. Dispone, además de dos chiringuitos.

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