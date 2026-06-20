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El BNG de Silleda alerta del elevado calor en el aula del servicio de canguraje

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Redacción

Silleda

El BNG de Silleda se hace eco de las quejas de padres y madres por las altas temperaturas que registra el aula donde el Concello de Silleda presta el servicio de canguraje, en el pabellón del patio del CEIP Plurilingüe. La portavoz del partido y su número dos, Erea Rey y Xerardo Díaz, pudieron comprobar las elevadas temperaturas del aula, donde se superaban los 32 grados y convertían la estancia «nun lugar practicamente inhabitable os días de calor», señalan.

Los dos concejales también constataron el mal estado general de las instalaciones, que presentan paredes descorchadas, mesas deterioradas o mobiliario antiguo. Esta situación «non é acorde cun servizo básico que atende a nenos e nenas do municipio». Erea Rey indica que estas elevadas temperaturas se repiten cada verano en el servicio y que, sin embargo, el gobierno local no adopta «solucións efectivas».

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